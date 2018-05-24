صور.. الأقمار الصناعية ترصد موقعا للتجارب النووية شمال كوريا الشمالية

رصدت الأقمار الصناعية موقعا للتجارب النووية فى شمال كوريا الشمالية، وكانت بيونج يانج أعلنت أنها ستدمر "بالكامل" موقع بانجى-رى، فى شمال شرق البلاد، فى حضور الصحفة الأجنبية بين 23 و25 مايو.

وشهد موقع بانجي-رى كل التجارب النووية الستّ التى أجرتها كوريا الشمالية، بما فى ذلك أقوى تجاربها فى سبتمبر الماضى، وفى تحول كبير منذ تبادل كيم وترامب التهديدات بشن حرب والإهانات الشخصية، تعهد الزعيم الكورى الشمالى العمل على نزع الأسلحة النووية خلال قمة عقدها مع نظيره الكورى الجنوبى مون جاي-ان الشهر الفائت.

وتعهد وزير الخارجية الأميركى مايك بوميو، أن تعمل الولايات المتحدة على إعادة بناء اقتصاد كوريا الشمالية الذى انهكته العقوبات الدولية فى حال وافقت الأخيرة على التخلى عن ترسانتها النووية.



موقع التجارب النووية فى كوريا الشمالية



موقع النووى الكورى الشمالية