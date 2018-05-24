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الخميس، 24 مايو 2018 08:53 ص
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صور.. احتجاجات ضد التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة فى اليابان

الخميس، 24 مايو 2018 04:42 ص
صور.. احتجاجات ضد التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة فى اليابان احتجاجات ضد التحرش الجنسى فى طوكيو
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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اندلعت مظاهرات شهدتها طوكسو تنديدا بالتحرش الجنسى فى اليابان، وتجمع المئات من الأشخاص فى منطقة التسوق والترفيه فى شينجوكو فى طوكيو حاملين لافتات منددة بجرائم التحرش والعنف ضد النساء فى اليابان، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

وخرجت المظاهرات الاحتجاجية، التى دعت إليها جمعيات حقوقية ومدنية تهدف لوقف الاغتصاب والتحرش والعنف ضد المرأة والحيلولة دون تكريسها فى المجتمع اليابانى .

احتجاجات ضد التحرش الجنسى فى اليابان
احتجاجات ضد التحرش الجنسى فى اليابان

 

احتجاجات ضد التحرش الجنسى فى طوكيو
احتجاجات ضد التحرش الجنسى فى طوكيو

 

تنديد بالتحرش الجنسى فى طوكيو
تنديد بالتحرش الجنسى فى طوكيو

 

لافتات منددة بالتحرش
لافتات منددة بالتحرش

 

مظاهرات ضد التحرش
مظاهرات ضد التحرش

 


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