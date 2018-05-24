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سى إن إن: وزير الخارجية بومبيو يناقض موقف ترامب وينفى وجود "دولة عميقة"

الخميس، 24 مايو 2018 01:28 م
سى إن إن: وزير الخارجية بومبيو يناقض موقف ترامب وينفى وجود "دولة عميقة" شعار الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى إيه"
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكى الجديد مايك بومبيو ناقض موقف الرئيس دونالد ترامب، الذى أكد مرارا أن هناك قوى داخل الحكومة تتآمر ضده، وذلك بتصريحه أمس الأربعاء بأنه لا يعتقد أن هناك دولة عميقة فى الخارجية أو الاستخبارات المركزية "سى آى إيه".

كان وزير الخارجية مايك بومبيو قد سُئل من قبل المُشرّعين فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عما إذا كان يعتقد أن هناك دولة عميقة فى الخارجية الأمريكية، وذلك بعد ساعات من تغريدة الرئيس دونالد ترامب عن وجود دولة عميقة إجرامية داخل الحكومة تسعى لتخريب رئاسته، فرد قائلا: "لا أعتقد أن هناك دولة عميقة فى الخارجية"، مؤكدا أنه لم ير تعليقات الرئيس.

وسُئل "بومبيو" أيضا عما إذا كانت هناك دولة عميقة فى "سى آى إيه" التى عمل مديرا لها من قبل، فرد قائلا: "تعرفون أن هذا المصطلح (الدولة العميقة) قد تمت إثارته، الموظفون الذين عملوا معى فى سى آى إيه كانوا يهدفون لتحقيق أهداف الرئيس وأهداف أمريكا".

واستطرد وزير الخارجية فى حديثه، قائلا: "هناك دائما استثناءات لكل قاعدة، فلم أتول قطّ قيادة منظمة لم تكن فيها أطراف سيئة، ولا أعتقد أن أى منظمة حكومية مستثناة من أن تكون لديها مخالفات أيضا"، وردا على سؤال من نائب كاليفورنيا الديمقراطى تيد ليو، عما إذا كان رفاقه فى الحكومة الفيدرالية، بما فى ذلك المباحث الفيدرالية "إف بى آى" ووزارة العدل، يحترمون قسمهم بالدستور الأمريكى، فرد قائلا: "نعم، بشكل عام".

 


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