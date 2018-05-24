سعد الحريرى: يجب على حكومة الوفاق الوطنى أن تلتزم بسياسة النأى بالنفس

قال رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى اليوم الخميس إن حكومة الوفاق الوطنى الجديدة التى كلف بتشكيلها يجب أن تلتزم بسياسة النأى بالنفس عن الصراعات الإقليمية.

وأضاف الحريرى بعد تكليفه بتشكيل الحكومة "شرفنى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتكليفى تشكيل الحكومة بناء لاستشارات نيابية أجراها فخامته اليوم".

وأكد على ضرورة "تشكيل حكومة وفاق وطنى فى أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول بلدنا وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برى قال اليوم الخميس إن المشاروات لتشكيل حكومة وطنية جديدة وموسعة ستجرى يوم الإثنين.