رويترز: مجموعة بن لادن السعودية تغير اسمها وتقلص حجمها

رويترز

قالت ستة مصادر مطلعة إن مجموعة بن لادن السعودية ستغير اسمها وتقلص حجمها بعد أن انتزعت الحكومة السيطرة الإدارية على مجموعة الإنشاءات العملاقة من أعضاء بالعائلة شملتهم حملة على الفساد.

ستكون تلك الخطوات هى الأولى فى إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق مزمعة لأكبر شركة بناء سعودية مع استحواذ الرياض على حصة لا تقل عن 35 بالمئة.

تدار الشركة التى تضطلع بدور محورى فى خطط المملكة للقيام بمشاريع سياحة وبنية تحتية ضخمة عن طريق لجنة من خمسة أعضاء شكلتها الحكومة للإشراف على التغييرات.

وقالت المصادر، المشاركة فى العملية أو أُخطرت بها، إن إعادة الهيكلة المتوقع أن تشمل تسريح المئات تستهدف تبسيط العمليات فى المجموعة التى أفرزت منذ تأسيسها فى 1931 أكثر من 500 وحدة فى مجالات شتى من الإنشاءات إلى الطاقة.