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حركة فتح: خطة مارشال فى غزة مخطط لا ينفصل عن صفقة القرن

الخميس، 24 مايو 2018 11:07 ص
حركة فتح: خطة مارشال فى غزة مخطط لا ينفصل عن صفقة القرن المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمى
رام الله (أ ش أ)
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قالت حركة فتح إن خطة مارشال التى قدمها منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية الجديد والتى تتمثل فى إعادة التهدئة فى غزة مقابل خلق وضع اقتصادى أفضل بأنه مخطط لا ينفصل عن صفقة القرن.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمى فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الخميس، أن هذا المخطط لا ينفصل عن مخطط صفقة القرن ويهدف لتكريس دولة ذات حدود مؤقتة وإخضاع الضفة لحكم ذاتى.

من جهة ثانية اعتبرت حركة فتح قيام السفير الأمريكى لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بالتقاط صورة له أثناء تلقيه لوحة كهدية يظهر فيها الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى خطوة خطيرة للغاية من قبل الإدارة الأمريكية.

وقال القواسمى،إن هذا التصرف يؤكد على وجود نوايا مبيته لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، متابعا أن الإدارة الأمريكية تنفذ مخططا على مرحلتين منذ سنوات.. الأول اعتبار القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل، والثانية تنفيذ ما خطط له بهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم مكانه .

وأضاف القواسمى أن إسرائيل وأمريكا استغلتا الوضع العربى المنقسم والمنشغل فى أوضاعه الداخلية لنقل السفارة الأمريكية للقدس وإزاحة ملف قضية القدس واللاجئين عن الطاولة.

 


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