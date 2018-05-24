video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 24 مايو 2018 07:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: الجيش الأمريكى مستعد لأى خطوات متهورة من كوريا الشمالية

الخميس، 24 مايو 2018 06:11 م
ترامب: الجيش الأمريكى مستعد لأى خطوات متهورة من كوريا الشمالية ترامب
كتب محمد شعلان
إضافة تعليق

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، استعداد الجيش الأمريكى لأى خطوات متهورة من كوريا الشمالية، قائلا "أشعر بقوة ومقتنع أن الجيش تعزز لحد كبير وسيصبح كبيرا عند مستوى لم يصله من قبله، وهناك موافقة على 700 مليار دولار لتسليح الجيش العام الحالى و760 مليار للعام القادم".

 

ورهن ترامب، فى كلمة حول إلغاء القمة مع كوريا الشمالية، ازدهار كوريا الشمالية بتحييد السلاح النووى، مضيفا "عقوبات قاسية ستلاحق كوريا الشمالية حال عدم الانخراط بحوار جدى، وسنبحث إمكانية عقد القمة مع رئيس كوريا الشمالية فى وقت لاحق".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن "قلقه الشديد" من إلغاء قمة ترامب-كيم

ترامب

امريكا

الارهاب

كوريا الشمالية

الجيش الامريكى




لا تفوتك
زعيم أغلبية البرلمان الألمانى للسيسى: قدمت نموذجا فى التحول من عدم الاستقرار لتثبيت الدولة

زعيم أغلبية البرلمان الألمانى للسيسى: قدمت نموذجا فى التحول من عدم الاستقرار لتثبيت الدولة

"التعبئة العامة والإحصاء": الزيت والسكر يكفيان 7 أشهر واللحوم عامين

"التعبئة العامة والإحصاء": الزيت والسكر يكفيان 7 أشهر واللحوم عامين

الرقابة الإدارية تواصل الحرب ضد الفساد.. سقوط أباطرة تزوير أوراق ملكية الأراضى بالمحافظات.. ضبط رشاوى لمسئولين يسهلون الاستيلاء على أملاك الدولة.. ومسئول الاتصال السياسى بوزارة القوى العاملة يرفض التورط

الرقابة الإدارية تواصل الحرب ضد الفساد.. سقوط أباطرة تزوير أوراق ملكية الأراضى بالمحافظات.. ضبط رشاوى لمسئولين يسهلون الاستيلاء على أملاك الدولة.. ومسئول الاتصال السياسى بوزارة القوى العاملة يرفض التورط

محمد صلاح يرفع راية التحدى قبل نهائي دوري ابطال اوروبا.. الفرعون يرد على رونالدو: المقارنة لا تشغلنى وسأقاتل للتتويج باللقب.. متفائل قبل مواجهة ريال مدريد.. ويؤكد: منتخب مصر سيقدم أداءً مشرفاً فى كأس العالم

محمد صلاح يرفع راية التحدى قبل نهائي دوري ابطال اوروبا.. الفرعون يرد على رونالدو: المقارنة لا تشغلنى وسأقاتل للتتويج باللقب.. متفائل قبل مواجهة ريال مدريد.. ويؤكد: منتخب مصر سيقدم أداءً مشرفاً فى كأس العالم

ترامب يعلن إلغاء القمة مع كوريا الشمالية فى سنغافورة

ترامب يعلن إلغاء القمة مع كوريا الشمالية فى سنغافورة

الخطيب يتعهد بإنهاء صفقة المدرب الأجنبى خلال 48 ساعة

الخطيب يتعهد بإنهاء صفقة المدرب الأجنبى خلال 48 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة