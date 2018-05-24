ترامب: الجيش الأمريكى مستعد لأى خطوات متهورة من كوريا الشمالية

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، استعداد الجيش الأمريكى لأى خطوات متهورة من كوريا الشمالية، قائلا "أشعر بقوة ومقتنع أن الجيش تعزز لحد كبير وسيصبح كبيرا عند مستوى لم يصله من قبله، وهناك موافقة على 700 مليار دولار لتسليح الجيش العام الحالى و760 مليار للعام القادم".

ورهن ترامب، فى كلمة حول إلغاء القمة مع كوريا الشمالية، ازدهار كوريا الشمالية بتحييد السلاح النووى، مضيفا "عقوبات قاسية ستلاحق كوريا الشمالية حال عدم الانخراط بحوار جدى، وسنبحث إمكانية عقد القمة مع رئيس كوريا الشمالية فى وقت لاحق".