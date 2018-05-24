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بى.بى.سى: محامى ترامب تلقى أموالا من أوكرانيا لترتيب محادثات

الخميس، 24 مايو 2018 08:03 ص
بى.بى.سى: محامى ترامب تلقى أموالا من أوكرانيا لترتيب محادثات مايكل كوهين المحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)
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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) أن مايكل كوهين المحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تلقى سرا 400 ألف دولار على الأقل لترتيب محادثات بين ترامب والرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو العام الماضى.

ونقلت (بي.بي.سي) عن مصادر لم تسمها فى كييف أمس الأربعاء قولها إنه تم الترتيب للدفع عبر وسطاء نيابة عن بوروشينكو الذى أراد فتح قناة سرية مع الرئيس الأمريكى الجمهوري.

وذكرت (بي.بي.سي) أن مطالبة كوهين بالتدخل جاءت لأنه لم يكن بوسع أعضاء جماعات الضغط باسم أوكرانيا وسفارتها فى واشنطن سوى ترتيب مجرد لقاء لالتقاط الصور لبوروشينكو مع ترامب فيما كان الرئيس الأوكرانى "يريد شيئا يمكن تصويره على أنه محادثات".

وقال كوهين فى رسالة نصية لرويترز "هذا تقرير عار تماما عن الصحة". ولم يرد البيت الأبيض على طلب لرويترز للتعقيب، وفى بيان عبر البريد الإلكترونى لرويترز نفى مكتب بوروشينكو ما جاء فى التقرير.

وذكرت (بي.بي.سي) أن أوكرانيين قيل إنهما فتحا قناة الاتصال السرية نفيا التقرير، وكان ترامب التقى مع بوروشينكو فى البيت الأبيض يوم 20 يونيو 2017 فى زيارة وصفت رسميا بأنها "سريعة" بعد محادثات منفصلة للرئيس الأوكرانى مع نائب الرئيس مايك بنس.


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