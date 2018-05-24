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برلمانى عراقى: ليس لدينا "فيتو" على أى مرشح لرئاسة الوزراء

الخميس، 24 مايو 2018 12:45 م
برلمانى عراقى: ليس لدينا "فيتو" على أى مرشح لرئاسة الوزراء حيدر العبادى رئيس وزراء العراق
بغداد (أ ش أ)
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أكد اردلان نور الدين النائب عن الحزب الديمقراطى الكردستانى العراقى، اليوم الخميس، عدم وجود اعتراض "فيتو" لدى حزبه على أى مرشح لمنصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى "قرب" حزبه من ائتلافى "سائرون" و"الحكمة".

وقال نور الدين، فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز"، أن "الحزب الديمقراطى الكردستانى ليس لديه أى فيتو أو خطوط حمراء على أى مرشح لمنصب رئاسة الوزراء سواء كان من حزب الدعوة أو المكون الشيعى أو السنى، وليس لدينا أية شروط قاسية أو رفض لشخصية بعينها".

وأضاف أن "ما نريده ويهمنا هو تحقيق مطالب شعبنا الكردستانى وهى مطالب محدودة ومعدودة وأبرزها تطبيق المادة 140 و مستحقات الإقليم من الموازنة ورواتب الموظفين وقوات البيشمركة إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالشراكة الحقيقية، ما يهمنا فى الحوارات التى نجريها مع القوى السياسية هو البرنامج وتنفيذ الوعود وليس الأسماء أو الأحزاب".

وتابع نائب الحزب الديمقراطى، إنه حتى اللحظة لم يتم تحديد الكتلة التى سيتم التحالف معها لكننا بشكل عام قريبون من ائتلافى "سائرون" و"الحكمة" ونتوقع أن الحكومة المقبلة ستكون ائتلافية من جميع الأحزاب التى حصلت على أصوات مرتفعة.

 


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