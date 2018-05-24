برلسكونى: لن نمنح الثقة لحكومة جوزيبى كونتى

روما (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق، زعيم حزب فورتسا إيطاليا سيلفيو برلسكونى، أن حزبه لن يصوت لصالح منح الثقة البرلمانية لحكومة رئيس الوزراء المكلف، جوزيبى كونتى.

وقال برلسكونى - فى بيان اليوم الخميس، إن "الحزب سيصوت بـ (لا) عند اقتراع الثقة البرلمانية على حكومة تحالف حركة (خمس نجوم-رابطة الشمال)، وفقا لما أوردته وكالة أنباء آكى الإيطالية.

وأضاف برلسكونى، الذى خاض الانتخابات البرلمانية متحالفا مع رابطة الشمال، أن "المؤشرات الأولية ليست مشجعة على الإطلاق، لذا لا يمكننا إلا تأكيد قرارنا التصويت بـ لا".

ووصف رئيس الوزراء الإيطإلى الأسبق، الذى رفضت حركة خمس نجوم إشراك حزبه فى الائتلاف الحكومى، برنامج الجهاز التنفيذى الجديد المتفق عليه بين طرفى التحالف الحكومي، بأنه "نصف كتاب أحلام ساذج والنصف الآخر يحتوى على خيارات مدعاة لقلق الإيطاليين، بدءا من مجالات البنى التحتية إلى العدالة".

كان الرئيس الإيطالي، سرجيو ماتاريلا، قد كلف رسميا، أمس الأربعاء، الأكاديمى جوزيبى كونتى برئاسة حكومة الائتلاف الثنائى المكون من حركة خمس نجوم ورابطة الشمال.