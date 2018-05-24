بحرية الاحتلال تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين شمال قطاع غزة

غزة (أ ش أ)

اعتقلت بحرية جيش الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الخميس، صيادين فلسطينيين اثنين من عرض بحر شمال قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش - فى تصريح له - بان الصيادين شقيقان، واعتقلتهما قوات الاحتلال أثناء ممارستهما لمهنة الصيد فى بحر شمال قطاع غزة.. مشيرا إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية صادرت المركبين .

وأضاف أن عملية استهداف الصيادين من قوات الاحتلال فى عرض البحر باتت أمرا شبه يومى يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التى تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة .

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا التنغيص على حياة الصيادين فى بحر غزة بإطلاق النار عليهم ومهاجمتهم بخراطيم المياه ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد .