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اليونان: لا يمكننا تحديد ميعاد إطلاق سراح الجنديين المحتجزين لدى تركيا

الخميس، 24 مايو 2018 04:24 م
اليونان: لا يمكننا تحديد ميعاد إطلاق سراح الجنديين المحتجزين لدى تركيا رئيس وزراء اليونان
أ ش أ
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قال مساعد وزير الدفاع اليونانى فوتيس كوفليس، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لأحد إعلان ميعاد إطلاق سراح الجنديين اليونانيين المحتجزين فى تركيا منذ أوائل مارس الماضى.

ونقلت صحيفة كاثمرينى اليونانية عن كوفليس قوله - فى كلمة أمام لجنة برلمانية يونانية - "لا يمكن أن يكون هناك تحديد معين بشأن موعد إطلاق سراح الجنديين المحتجزين فى سجن أدرنة شديد الحراسة".


وأضاف أن حبس هذين الجنديين جزء من "تكتيك وطنى غير مقبول" استخدمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى الفترة التى سبقت انتخابات البلاد، مشيرا إلى أن أنقرة تواصل إثارة التوتر مع اليونان.


وكان الجنديان اعتقلا فى الثانى من مارس الماضى، عقب عبورهما بطريق الخطأ إلى الأراضى التركية، خلال دورية على الحدود.

 

 


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