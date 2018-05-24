الكرملين: روسيا لم تخطط لشن هجوم إلكترونى ضد أوكرانيا

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميترى بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا لم تخطط لشن هجمات اختراق على أنظمة الحاسب الآلى فى أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن روسيا لم تخطط لشن هجمات اختراق حاسوبى باستخدام أجهزة توجيه "راوتر" مصابة.

يُذكر أن تقارير إعلامية قد كشفت الاستعداد لتنفيذ هجوم اختراق حاسوبى على نطاق واسع ضد أوكرانيا عن طريق استخدام أجهزة توجيه مصابة، مشيرة إلى أن التحذيرات بشن الهجوم صدرت من الحكومة الأمريكية.