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الرئيس اللبنانى ميشال عون يجرى مشاورات لتكليف رئيس الحكومة

الخميس، 24 مايو 2018 04:03 م
الرئيس اللبنانى ميشال عون يجرى مشاورات لتكليف رئيس الحكومة الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ
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التقى الرئيس اللبنانى،ميشال عون، كلا من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتى، ورئيس الوزراء الأسبق تمام سلام، ونائب رئيس مجلس النواب إيلى الفرزلى، وعدد من الكتل السياسية والبرلمانيين فى إطار مشاورات اختيار رئيس الحكومة المقبلة.

وأعلن معظم الذين استقبلهم الرئيس اللبنانى ترشيحهم لسعد الحريرى لتولى رئاسة الوزراء، فيما أوضحت كتلة "الوفاء للمقاومة" الممثلة لحزب الله، أنها لم ترشح أحدا لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أنها على استعداد للمشاركة فيها والتعاون الإيجابى مع من ترشحه الأكثرية النيابية لرئاستها، وذلك بالإضافة إلى كتلة "القومية الاجتماعية" التى رفض نوابها الإفصاح عن مرشحهم لرئاسة الحكومة.

 

 


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