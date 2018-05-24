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الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى ومخالف لكل قرارات الشرعية الدولية

الخميس، 24 مايو 2018 02:00 م
الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى ومخالف لكل قرارات الشرعية الدولية المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة
رام الله (أ ش أ)
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قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الاستيطان غير شرعى وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية وسيزول عاجلا أم آجلا .

وأضاف أبو ردينه - فى تصريح اليوم الخميس، تعقيبا على إعلان وزير الجيش الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان الموافقة على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية - : "أن استمرار سياسة الاستيطان وتصريحات عدد من سفراء أمريكا الداعمة للاستيطان وتحريض وزراء إسرائيل أنهت حل الدولتين والدور الأمريكى فى المنطقة ".

وتابع: "أن التصريحات الأمريكية الداعمة لسياسة إسرائيل العدوانية خلقت الظروف والشروط التى عززت عدم الاستقرار، وساهمت فى تحويل المنطقة إلى مسارات ستدمر كل شىء".

وقال - فى ختام تصريحه - : "إن قرارات الاستيطان هى بمثابة رسالة إسرائيلية واضحة للعالم وللمحكمة الجنائية الدولية وللأمم المتحدة ولمنظمات حقوق الإنسان بأن إسرائيل ستفشل كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السياسية، الأمر الذى يتطلب من المجتمع الدولى العمل الفورى على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطينى، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 


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