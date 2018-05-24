الحزب الحاكم فى تركيا: نعمل من أجل قيادة جديدة وشرعية فى سوريا

رويترز

قال حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا إن أنقرة ستواصل مساعيها من أجل قيادة جديدة وشرعية فى سوريا وتهدف إلى إعادة علاقات الجوار والتعاون مع "سوريا جديدة".

جاء ذلك فى برنامج الحزب للانتخابات التى ستجرى الشهر المقبل والذى نشر اليوم الخميس.

وأكد حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا ترشيحه للرئيس رجب طيب أردوغان لخوض انتخابات الرئاسة المبكرة التى ستجرى فى يونيو، فى حين لم يكشف الحزب الرئيسى المعارض بعد هوية مرشحه.

وقال رئيس الوزراء بن على يلديريم إن أردوغان الذى يتزعم حزب العدالة والتنمية، سيكون مرشح الحزب للانتخابات فى إطار تحالف مع أحزاب سياسية أخرى من بينها حزب "الحركة القومية" اليمينى.

وقال يلديريم أثناء إعلانه ترشيح أردوغان "مرشحنا يحدده دائما خيار الشعب، مرشحنا هو مرشح الشعب، مرشحنا هو رجل الشعب".

وانتخب أردوغان (64 عاما) لمنصب الرئاسة للمرة الأولى فى أغسطس 2014.

وسيقدم يلديريم وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلى ترشيح أردوغان رسميا إلى المجلس الأعلى للانتخابات الجمعة.