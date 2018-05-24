الجيش السورى ينفذ هجمات ضد مسلحين من "النصرة" بريف حماة الشمالى الغربى

دمشق (أ ش أ)

نفذت وحدات من الجيش السورى رمايات نارية متنوعة على محاور تحرك التنظيمات المسلحة دمرت خلالها عددا من أوكارهم وأوقعت خسائر فى صفوف التنظيمات المسلحة على محور قرية الزلاقيات بريف حماة الشمإلى الغربى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات مسلحة حاولت التسلل عبر محور قرية الزلاقيات فى منطقة محردة بريف حماة الشمإلى الغربى ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وأشارت "سانا" إلى أن وحدات من الجيش نفذت رمايات نارية متنوعة طالت محاور تحرك المسلحين ونقاط إمدادهم دمرت خلالها عددًا من أوكارهم وأجبرت فلولهم على الفرار.

وتنتشر فى ريف حماة الشمإلى مجموعات مسلحة تنتمى إلى تنظيم جبهة النصرة أبرزها ما يسمى "جيش العزة" و"الحزب التركستاني" وتنفذ هذه التنظيمات اعتداءات متكررة على المنازل السكنية فى القرى والبلدات المحيطة بمناطق انتشارها.