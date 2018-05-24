الجزائر تخطط لرسوم جمركية 60-200% على السلع تامة الصنع

رويترز

تفيد وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن الجزائر تخطط لفرض رسوم جمركية بين 60 و200 % على السلع تامة الصنع وذلك فى إطار جهود لتعويض انخفاض صادرات الطاقة.

لكن الوثيقة لم تذكر تفاصيل المنتجات المشمولة بالخطوة المزمعة.