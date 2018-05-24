الأمم المتحدة تدعو للتدخل بهدف تخلى حزب الله عن السلاح

نيويورك أ ش أ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى المساهمة فى تحول حزب الله إلى تشكيلة سياسية مدنية، معتبرا أن القدرات العسكرية لحزب الله مقلقة جدا بالنسبة للبنان.

وقال جوتيريس، فى وثيقة سلمها مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء الأربعاء، "أدعو دول المنطقة التى ترتبط بعلاقات وثيقة مع حزب الله إلى الدفع باتجاه تحول هذه المجموعة المسلحة إلى حزب سياسى مدنى فقط"، وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن ذلك يخدم "المصلحة الفضلى للبنان والسلم والأمن الإقليمي".

وحزب الله الذى يصنف "مجموعة ارهابية" هو الفصيل الوحيد الذى لم يتخلى عن السلاح فى لبنان بعد الحرب الأهلية (1975-1990) وراكم عبر السنوات نفوذه الإقليمي.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن "احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية مهمة ومتطورة خارج رقابة الحكومة فى لبنان، يبقى مصدر قلق بالغ"، مطالبا حزب الله "وكافة باقى الأطراف المعنية عدم الانخراط فى أى نشاط عسكرى داخل لبنان أو خارجه".

واعتبر أن "وجود السلاح المعمم خارج سيطرة الدولة مع وجود مليشيات مسلحة مهمة، يعرض أمن المواطنين اللبنانيين للخطر"، ودعا جوتيريس، الحكومة والقوات المسلحة فى لبنان إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع حزب الله وباقى المجموعات المسلحة من حيازة أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة".