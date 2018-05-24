ائتلاف النصر العراقى: لا صحة لمزاعم الانسحاب والعبادى الأوفر حظا للولاية الثانية

نفى ائتلاف النصر العراقى جميع الأنباء التى تحدثت عن انسحاب مرشحين من النصر، وعدها جزءا من التنافس السياسى غير النزيه.

وقال المتحدث باسم الائتلاف حسين العادلى، إن التنافس وصراع الأجندات وراء مزاعم انسحاب أعضاء من النصر وانضمامهم لقوائم أخرى، مؤكدا أن ائتلاف النصر متماسك ويخوض تفاهمات ناجحة لتشكيل الكتلة الأكبر.

وأكد العادلى أن جميع الأخبار التى توحى بانسحاب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أو ترشيح بديل عنه لا صحة لها، وهى فبركات معروفة المصدر والأجندة، وأن العبادى ما زال الأوفر حظا للولاية الثانية.