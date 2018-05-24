إطلاق سراح مسئول محلى عراقى بعد ساعات على اختطافه بتركيا

بغداد أ ش أ

أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار فى العراق مرضى المحلاوى، اليوم الخميس، عن اطلاق سراح رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الانبار نعيم الكعود بعد ساعات على اختطافه بتركيا.

وقال المحلاوى ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن "الخاطفين اطلقوا اليوم سراح رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة الانبار نعيم الكعود بتركيا".

وأضاف أن اطلاق سراح الكعود "جاء بعد ساعات على اختطافه بتدخل من السلطات التركية".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت أمس (الأربعاء) انها تتابع مع السلطات التركية موضوع اختطاف عضو مجلس الانبار نعيم الكعود.وجاء ذلك بعدما أعلن مجلس محافظة الانبار عن اختطافه خلال تواجده فى تركيا.