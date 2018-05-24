إصابة 3 عناصر من الحشد العشائرى فى انفجار عبوة ناسفة فى محافظة كركوك

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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، بإصابة ثلاثة عناصر من "الحشد العشائري" فى انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب غربى محافظة كركوك.

وقال المصدر وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن مجموعة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابى قاموا بتعرض على إحدى نقاط المرابطة بجسر زغيتون فى ناحية الرشاد (45 كم جنوب غربى كركوك)، ولم يسفر التعرض عن أى إصابة، وأثناء رجوع قوة من سرايا تحرير الحويجة إلى مقرهم بقرية سبعة نيسان انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على طريق الجسر أدت إلى إصابة ثلاثة من المقاتلين بجروح".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية أخلت المصابين إلى مستشفى كركوك لتلقى العلاج.