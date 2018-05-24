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إسرائيل تدرس تخفيض أموال الضرائب التى تجمعها للسلطة الفلسطينية

الخميس، 24 مايو 2018 04:35 م
إسرائيل تدرس تخفيض أموال الضرائب التى تجمعها للسلطة الفلسطينية الرئيس الفلسطينى محمود عباس
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن لنقل مرتبات الموظفين مباشرة من إسرائيل إلى قطاع غزة دون المرور على السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت الإذاعة إن إسرائيل هددت الرئيس الفلسطينى بأنه فى حال تجميد المرتبات للموظفين فى قطاع غزة فإنها ستضطر إلى تخفيض أموال الضرائب التى يتم جمعها للسلطة الفلسطينية.

يأتى ذلك فى الوقت، الذى أعلن فيه مسئولون فلسطينيون، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يعالج فى مستشفى قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأنه يعانى من التهاب رئوى ويتماثل للشفاء.

وقال النائب العربى فى الكنيست الاسرائيلى أحمد الطيبى، وهو طبيب، بعد أن زار عباس أن الرئيس البالغ 83 عاما يعانى من "التهاب رئوى ويتعالج بالمضادات الحيوية.


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