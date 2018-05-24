video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 24 مايو 2018 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أوبر توقف برنامجها للسيارات ذاتية القيادة بعد شهرين من حادث مميت

الخميس، 24 مايو 2018 01:27 م
أوبر توقف برنامجها للسيارات ذاتية القيادة بعد شهرين من حادث مميت شعار أوبر
رويترز
إضافة تعليق

قالت شركة أوبر إنها قررت إيقاف تشغيل برنامجها للسيارات ذاتية القيادة فى ولاية أريزونا الأمريكية بعد مرور شهرين على حادث لإحدى سياراتها تسبب فى مقتل امرأة.

وقالت متحدثة باسم الشركة أمس الأربعاء إن شركة أوبر تكنولوجيز لن توقف برنامجها بالكامل لكنها ستركز بدلا من ذلك على تجارب محدودة فى مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا ومدينتين أخريين فى كاليفورنيا.

وأضافت أن الشركة تعتزم استئناف عملياتها المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة هذا الصيف على مسافات أقصر وباستخدام عدد أقل من السيارات على الأرجح.

وقالت المتحدثة "ملتزمون بتكنولوجيا (السيارات) ذاتية القيادة ونتطلع للعودة إلى الشوارع العامة فى المستقبل القريب".

وعلقت أوبر برنامجها فى أريزونا وغيرها من الأماكن على الفور بعدما تسببت إحدى سياراتها الرياضية ذاتية القيادة فى مقتل امرأة أثناء عبورها أحد شوارع مدينة تمبى ليلا فى مارس فى أول حادث من نوعه لسيارة ذاتية القيادة.

ولا يزال الحادث قيد تحقيق من المجلس الوطنى لسلامة النقل وعلى أوبر الانتظار حتى يصدر المجلس تقريره الأولى فى الحادث. ومن المتوقع صدور هذا التقرير خلال الأسبوعين المقبلين وتستطيع أوبر بعده استئناف تجارب سياراتها ذاتية القيادة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

panic button زر جديد داخل تطبيق "أوبر" لاستدعاء الشرطة وقت الخطر

قراصنة يسرقون بيانات 57 مليونا من مستخدمى تطبيق أوبر

تقرير: تطبيق أوبر يمكنه تسجيل شاشة الآيفون سرا والتجسس على المستخدمين

غضب بريطانى ضد تطبيق "أوبر" بسبب سلوكة الانتهازى خلال هجمات لندن

ذوو الإعاقة يرفعون قضية ضد تطبيق أوبر

تادرس قلدس يسأل رئيس الوزراء: من يضمن عدم اختراق تطبيقات أوبر وكريم؟

اخبار عالميه

اوبر

سيارات

تطبيق اوبر للسيارات

تكنولوجيا




لا تفوتك
محمد صلاح يواجه ريال مدريد فى نهائى دوري ابطال اوروبا بحذاء جديد.. صور

محمد صلاح يواجه ريال مدريد فى نهائى دوري ابطال اوروبا بحذاء جديد.. صور

"التموين" تكثف الرقابة على معارض "أهلا رمضان" لمواجهة استيلاء "تجار الشنطة" على السلع المخفضة.. على المصيلحى: لن نسمح بدخولهم الفروع والبيع للمواطنين بسعر الجملة.. و"حماية المستهلك" يُنشط حملاته لضبط الأسواق

"التموين" تكثف الرقابة على معارض "أهلا رمضان" لمواجهة استيلاء "تجار الشنطة" على السلع المخفضة.. على المصيلحى: لن نسمح بدخولهم الفروع والبيع للمواطنين بسعر الجملة.. و"حماية المستهلك" يُنشط حملاته لضبط الأسواق

الدوحة تنزف ريالاتها.. نظام تميم يواصل ضخ السيولة لوقف انهيار العملة.. البنوك تفقد 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية.. هبوط الأصول لـ370 مليار دولار.. و"موديز" تخفض التصنيف الائتمانى لقطاع المصارف

الدوحة تنزف ريالاتها.. نظام تميم يواصل ضخ السيولة لوقف انهيار العملة.. البنوك تفقد 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية.. هبوط الأصول لـ370 مليار دولار.. و"موديز" تخفض التصنيف الائتمانى لقطاع المصارف

وزارة الإسكان تقبل التبرعات لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لغير القادرين

وزارة الإسكان تقبل التبرعات لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لغير القادرين

وزير الصحة: معهد القلب ينتهى من قوائم انتظار العمليات الجراحية بنسبة 95%

وزير الصحة: معهد القلب ينتهى من قوائم انتظار العمليات الجراحية بنسبة 95%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة