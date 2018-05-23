video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 23 مايو 2018 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هروب 3 مصابين بالإيبولا من حجر صحى فى الكونغو

الأربعاء، 23 مايو 2018 03:18 م
هروب 3 مصابين بالإيبولا من حجر صحى فى الكونغو أيبولا
رويترز
إضافة تعليق

قالت جماعة إغاثة إن ثلاثة مصابين بفيروس إيبولا القاتل هربوا من مستشفى كان يحتجزهم فى حجر صحى فى مدينة مبنداكا الكونغولية، حيث يسعى المسعفون جادين لإيقاف تفشى المرض فى المنطقة النهرية المكتظة بالسكان.

وقال هنرى جراى رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود فى المدينة إن مريضين خرجا يوم الاثنين لكن عُثر عليهما ميتين فى اليوم التالي.

وأضاف أن شخصا أخر غادر يوم السبت وعُثر عليه حيا فى نفس اليوم وهو حاليا تحت الملاحظة.

وقال "هذا مستشفى وليس سجنا، لا يمكننا أن نغلق كل شيء".

ويأتى هذا التقرير فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المعركة لإيقاف التفشى المؤكد التاسع للحمى النزفية فى الكونغو الديمقراطية وصلت إلى نقطة حرجة.

وقال رئيس برنامج الطوارئ الصحية فى منظمة الصحة العالمية بيتر سلامة لوزراء ودبلوماسيين فى جنيف "الأسابيع القادمة ستوضح إن كان هذا التفشى سيمتد إلى المناطق الحضرية أم سنتمكن من إبقائه تحت السيطرة".

ويخشى مسؤولو الصحة بصفة خاصة من ظهور المرض فى مبنداكا المركز التجارى المزدحم.

ويُعتقد أن التفشى الذى تم اكتشافه أول مرة بالقرب من مدينة بيكورو على بعد حوالى 100 كيلومتر جنوبى المدينة قتل حتى الآن 27 شخصا على الأقل.

وأعد موظفو الإغاثة قائمة تضم 628 شخصا تعاملوا بشكل مباشر مع حالات معروفة ويحتاجون للحصول على اللقاح.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأكيد 3 حالات إيبولا جديدة فى شمال غرب الكونغو الديمقراطية

"الصحة العالمية": استعدادات بالكونغو لتحصين أكثر السكان عرضة لـ"إيبولا"

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "إيبولا" شمال الكونغو

أيبولان الكونغو

أخبار الكونغو

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
النائب العام يحيل المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة العاجلة

النائب العام يحيل المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة العاجلة

وزير النقل: الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد من الخصوص إلى المعادى الجديدة - صور

وزير النقل: الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد من الخصوص إلى المعادى الجديدة - صور

لماذا أغلق معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض أبوابه قبل انتهائه بـ10 أيام؟.. ارتفاع درجات الحرارة جعل المعرض بدون زبائن.. شوادر السلع الغذائية تحولت لديكورات فى المحافظات.. وتجار التجزئة المستفيد الأول من الخصومات

لماذا أغلق معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض أبوابه قبل انتهائه بـ10 أيام؟.. ارتفاع درجات الحرارة جعل المعرض بدون زبائن.. شوادر السلع الغذائية تحولت لديكورات فى المحافظات.. وتجار التجزئة المستفيد الأول من الخصومات

صور.. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى: أكرمنى الله بإسلام 16 أمريكيا وإسبانيا على يدى منهم إسبانية أصبحت داعية.. كتاب القرية هو الأصل لكل من يرغب فى حفظ القرآن.. وأنشأت معهد طاروط لإعداد القراء

صور.. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى: أكرمنى الله بإسلام 16 أمريكيا وإسبانيا على يدى منهم إسبانية أصبحت داعية.. كتاب القرية هو الأصل لكل من يرغب فى حفظ القرآن.. وأنشأت معهد طاروط لإعداد القراء

الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة.. والجمعة تسجل 37 درجة واحتمال سقوط أمطار

الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة.. والجمعة تسجل 37 درجة واحتمال سقوط أمطار

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة