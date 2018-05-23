نائب وزير الخارجية الكويتى يلتقى المبعوث الأمريكى للتحالف الدولى ضد "داعش"

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اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، اليوم الاربعاء، مع المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص إلى التحالف الدولى ضد ما يسمى بتنظيم (داعش) السفير بريت ماكجورك، الذى يقوم بزيارة للكويت حاليا والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات فى الجهود التى يبذلها التحالف الدولى لمكافحة تنظيم داعش الإرهابى، ضمن خطط وعمليات مجموعة التحالف، وجدد المبعوث الأمريكى خلال اللقاء الإشادة بدور الكويت المهم على صعيد مكافحة الإرهاب الدولى، ومساهمتها الكبيرة والفعالة ضمن التحالف الدولى لمواجهة ما يسمى بتنظيم (داعش).