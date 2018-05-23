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مقتل 3 مواطنين عراقيين فى إطلاق نار بمحافظة البصرة

الأربعاء، 23 مايو 2018 07:44 ص
مقتل 3 مواطنين عراقيين فى إطلاق نار بمحافظة البصرة الشرطة العراقية - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن مصدر أمنى عراقى مقتل 3 مواطنين جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين فى منطقة تقع ضمن مركز محافظة البصرة.

وقال المصدر، فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز اليوم الأربعاء، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة كان يستقلها 3 مواطنين ما أدى إلى مصرعهم، مبينا أن الحادث حصل فى منطقة حى الحسين الواقعة ضمن مركز المحافظة.

وكشف أن القوات الأمنية شرعت على الفور بفتح تحقيق فى الجريمة.

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمنى بالاستقرار، وقد استقبلت بداية العام الحالى تعزيزات أمنية محدودة من خارج المحافظة، وساهمت تلك القوات فى تعزيز الوضع الأمنى وإلقاء القبض على مطلوبين.

 


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