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مركز المصالحة الروسى: عودة أكثر من 65 ألف مدنى إلى منازلهم فى الغوطة الشرقية

الأربعاء، 23 مايو 2018 01:47 م
مركز المصالحة الروسى: عودة أكثر من 65 ألف مدنى إلى منازلهم فى الغوطة الشرقية أتوبيسات نقل السوريين - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، يورى يفتيشينكو، أنه بسبب تحسن الوضع الإنسانى عاد أكثر من 65 ألف مدنى إلى منازلهم فى الغوطة الشرقية فى ريف دمشق.

وقال يفتيشينكو - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأربعاء، - "إنه بسبب تحسن الوضع الإنسانى عاد 66 ألفا و257 من اللاجئين والنازحين إلى ديارهم فى الغوطة الشرقية"، وأضاف أنه من أجل تجنب الاستفزازات وضمان سلامة السكان المحليين، تقوم وحدات من الشرطة العسكرية الروسية فى الغوطة الشرقية والقلمون الشرقى واليرموك والرستن وتلبيسة، بوضع مراكز مراقبة وإرسال دوريات، مشددا على أن "الجانب الروسى يبذل جهودا لتحسين الوضع الإنسانى فى مناطق أخرى من سوريا".

 


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