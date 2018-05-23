مركز المصالحة الروسى: عودة أكثر من 65 ألف مدنى إلى منازلهم فى الغوطة الشرقية

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أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، يورى يفتيشينكو، أنه بسبب تحسن الوضع الإنسانى عاد أكثر من 65 ألف مدنى إلى منازلهم فى الغوطة الشرقية فى ريف دمشق.

وقال يفتيشينكو - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأربعاء، - "إنه بسبب تحسن الوضع الإنسانى عاد 66 ألفا و257 من اللاجئين والنازحين إلى ديارهم فى الغوطة الشرقية"، وأضاف أنه من أجل تجنب الاستفزازات وضمان سلامة السكان المحليين، تقوم وحدات من الشرطة العسكرية الروسية فى الغوطة الشرقية والقلمون الشرقى واليرموك والرستن وتلبيسة، بوضع مراكز مراقبة وإرسال دوريات، مشددا على أن "الجانب الروسى يبذل جهودا لتحسين الوضع الإنسانى فى مناطق أخرى من سوريا".