مجموعة السبع ترفض نتيجة الانتخابات الرئاسية فى فنزويلا

أ ف ب

رفض رؤساء الدول والحكومات فى مجموعة السبع بالإجماع الأربعاء نتيجة الانتخابات الرئاسية فى فنزويلا، مطالبين حكومة نيكولاس مادورو ب"اعادة الديموقراطية الدستورية" ما يتيح اجراء "انتخابات حرة وعادلة".

وقال قادة الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا واليابان وكندا) "نندد بالانتخابات الرئاسية فى فنزويلا ونتيجتها ما دامت لا تمثل الارادة الديموقراطية للمواطنين الفنزويليين".

واضافوا فى بيان اصدرته كندا التى تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام، ان "حكومة فنزويلا فوتت فرصة اجراء تصحيح سياسى ملح".

وفاز الاشتراكى مادورو فى الانتخابات الرئاسية الاحد ب68 فى المئة من الاصوات مع نسبة امتناع بلغت 54 فى المئة وفى ظل مقاطعة المعارضة.

واتهمت المجموعة "نظام نيكولاس مادورو بتشديد سيطرته" على فنزويلا، لافتة الى ان السكان "لا يزالون يتعرضون لانتهاكات حقوق الفرد".