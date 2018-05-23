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الأربعاء، 23 مايو 2018 05:39 م
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كوريا الجنوبية تعلن عن تخصيص حزمة مالية قدرها 5 مليارات دولار لإفريقيا

الأربعاء، 23 مايو 2018 05:24 م
كوريا الجنوبية تعلن عن تخصيص حزمة مالية قدرها 5 مليارات دولار لإفريقيا رئيس كوريا الجنوبية
أ ف ب
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وقعت مجموعة البنك الإفريقى للتنمية وحكومة كوريا الجنوبية إعلانًا مشتركًا يقضى بأن توفر الحكومة الكورية الجنوبية حزمة مساعدات مالية لدول القارة تبلغ 5 مليارات دولار أمريكى على مدار عامين.

وجاء فى الإعلان المشترك الذى صدر، اليوم الأربعاء، فى ختام مؤتمر التعاون الاقتصادى بين كوريا الجنوبية وإفريقيا والذى عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية الجارية فى مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، إن هذه المساعدات المالية التى ستقدم على مدار عامين للقارة تهدف لدعم التحول الاقتصادى والتصنيع والتكنولوجيا فى إفريقيا.


ويتضمن الإعلان المشترك أن حزمة المساعدة المالية ستقدمها كوريا الجنوبية خلال عامين من خلال شراكة مختلفة مع مختف الوكالات الإنمائية بما يشمل مجموعة البنك الإفريقى للتنمية وصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية وبنك الواردات والصادرات الكورى الجنوبى وغيرهم.


كما وقعت مجموعة البنك الأفريقى للتنمية وحكومة كوريا الجنوبية فى ختام المؤتمر اتفاقًا تخصص بموجبه حكومة كوريا 600 مليون دولار أمريكى لدعم قطاع الطاقة فى دول القارة السمراء، ووقع الجانبان أيضًا مذكرة تفاهم تسمح لمجموعات العمل الفنية المشتركة بين الحكومة الكورية والبنك الأفريقى للتنمية بتبادل الخبرات والتجارب الفنية والموارد البشرية بهدف التصدى للتحديات الراهنة التى تتعلق ببطالة الشباب.


وأشار الإعلان المشترك أيضًا إلى أن مؤتمر التعاون الاقتصادى بين كوريا الجنوبية وإفريقيا المقبل سوف يُعقد فى عام 2020.


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