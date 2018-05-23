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قائد سلاح الجو الإسرائيلى: اخترقنا أجواء العاصمة بيروت بمقاتلة "إف- 35 "

الأربعاء، 23 مايو 2018 11:37 ص
قائد سلاح الجو الإسرائيلى: اخترقنا أجواء العاصمة بيروت بمقاتلة "إف- 35 " مقاتلة "إف- 35 " - صورة أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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كشف قائد سلاح الجو الإسرائيلى اللواء "عمكيم نوركين"، النقاب عن أن مقاتلة من نوع "إف 35" تمكنت من اختراق الأجواء اللبنانية ووصلت إلى العاصمة بيروت وعادت من دون أن تتعرض لأى هجوم.

 

وأضاف "نوركين " أن إسرائيل استخدمت المقاتلة مرتين ضد الأراضى العربية الأولى كانت فى سوريا لاستهداف أهداف حيوية إيرانية منها مطار "تيفور" والثانية عندما اخترقت الأجواء اللبنانية .

 

وأشار إلى أن إسرائيل أول دولة فى العالم تستخدم هذه المقاتلة الأكثر تطورا فى العالم والتى تعاقدت على 50 منها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وكشف نوركين أن فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى أطلق خلال هجومه على المواقع العسكرية الإسرائيلية فى مرتفعات الجولان 32 صاروخاً وليس 20 صاروخا كما تردد .

 


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