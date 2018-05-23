ضباط الكلية البحرية اليمنية يتمردون على مليشيات الحوثى فى الحديدة

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كشف مصدر أمنى يمني، أمس الثلاثاء، أن ضباطا بالكلية البحرية بمدينة الحديدة، غرب اليمن، اليوم الثلاثاء، رفضوا تنفيذ أوامر قيادى حوثي، تضامنا مع أحد زملائهم الذى تعرض للاعتداء والاعتقال من قبل أحد الحوثيين.

وقال المصدر - فى تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن ضباط الكلية البحرية رفضوا أوامر مشرف مليشيات الحوثى بمحافظة الحديدة، المدعو أبو على الكحلاني، بتسليم زميلهم الضابط الذى تعرض للاعتداء فى قسم شرطة الرازقى من قبل الحوثيين.

وأكد المصدر أنهم رفضوا تسليم زميلهم، وطالبوا بإغلاق قسم شرطة الرازقي، كما رفضوا إعادة الأسلحة التى أخذوها من القسم، موضحا أن مليشيات الحوثى قامت بالانتشار بمحيط القسم والأحياء المجاورة له.

وكان ضباط البحرية، حاصروا بعدد من الأطقم العسكرية فى وقت سابق، قسم شرطة الرازقى عقب قيام مشرف حوثى بالاعتداء على أحد زملائهم، وأخذ مسدسه الشخصي، واشتبك الضباط مع المليشيات المتواجدة فى قسم الشرطة، وأخرجت الضابط المعتقل.