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صور.. تعرف على شروط خامنئى السبعة للإبقاء على الاتفاق النووى الإيرانى

الأربعاء، 23 مايو 2018 10:10 م
صور.. تعرف على شروط خامنئى السبعة للإبقاء على الاتفاق النووى الإيرانى خامنئى
(رويترز)
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حدد الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى سبعة شروط اليوم الأربعاء للإبقاء على الاتفاق النووى مع القوى العالمية من ضمنها اتخاذ البنوك الأوروبية خطوات لتأمين التجارة مع بلاده بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وجاء على موقع خامنئى الرسمى أنه اشترط أيضا أن تحمى القوى الأوروبية مبيعات النفط الإيرانية فى مواجهة الضغوط الأمريكية وأن تواصل شراء النفط الخام الإيرانى وأن تعد بألا تسعى لمفاوضات جديدة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها بالشرق الأوسط.

وقال خامنئى: "يجب أن تؤمن البنوك الأوروبية التجارة مع الجمهورية الإسلامية. لا نريد أن نبدأ نزاعا مع هذه الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لكننا لا نثق بها أيضا... ويجب أن تضمن أوروبا مبيعات النفط الإيرانية ضمانا تاما. وفى حالة تمكن الأمريكيين من الإضرار بمبيعاتنا النفطية... يجب أن يعوض الأوروبيون هذا ويشتروا النفط الإيراني".

خطاب على خامنئى
خطاب على خامنئى

 

روحاني بجوار على خامنئى
روحاني بجوار على خامنئى

 

على خامنئى
على خامنئى

 

كلمة على خامنئى
كلمة على خامنئى

 


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