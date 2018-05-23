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الأربعاء، 23 مايو 2018 07:37 ص
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صور.. ترامب يشارك فى الحفل السنوى للمناضلة سوزان أنتونى بواشنطن

الأربعاء، 23 مايو 2018 04:06 ص
صور.. ترامب يشارك فى الحفل السنوى للمناضلة سوزان أنتونى بواشنطن ترامب يشارك فى الحفل السنوى للمناضلة سوزان
كتب عبد الوهاب الجندى
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شارك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فى الحفل السنوى الحادى عشر لحملة المناضلة الراحلة سوزان أنتوني، والمقام فى متحف البناء الوطنى بالعاصمة واشنطن، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وسوزان برونويل أنتوني، هى مصلحة اجتماعية أمريكية، وناشطة فى مجال حقوق المرأة، لعبت دوراً محورياً فى حركة حصول المرأة على حقّ الاقتراع.

ولدت لعائلة ملتزمة بالمساواة الاجتماعية، جمعت عرائض مناهضة للرق وكانت فى 17 من عمرها، وفى عام 1856 أصبحت وكيلة ولاية نيويورك للجمعية الأمريكية لمكافحة الرق.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

 

ترامب
ترامب

 

كلمة ترامب
كلمة ترامب

 


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