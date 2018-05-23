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صور.. ترامب: مصير القمة مع زعيم كوريا الشمالية سيتحدد "الأسبوع المقبل"

الأربعاء، 23 مايو 2018 08:45 م
صور.. ترامب: مصير القمة مع زعيم كوريا الشمالية سيتحدد "الأسبوع المقبل" ترامب
(أ ف ب)
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أوضح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن مصير القمة التاريخية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيتحدد "الأسبوع المقبل"، فيما توجه مساعدوه إلى سنغافورة للإعداد للقمة.

وقال ترامب فى إشارة إلى القمة التى من المقرر أن تعقد فى 12 يونيو "بالنسبة لسنغافورة، سنرى، يمكن أن تحصلـ وفى أى حال سنعلم الأسبوع المقبل بشأن سنغافورة".

وأضاف: "سيحصل ذلك يوما ما. قد يحصل فى 12 يونيو. سنرى".

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن قمة سنغافورة "لا تزال مقررة فى 12 يونيو" لكن انعقادها يبقى رهنا بقرار كيم.

ومنذ الأسبوع الفائت، يحيط الغموض بإمكان انعقاد القمة بعدما هددت كوريا الشمالية فى شكل مفاجىء بعدم المشاركة فيها إذا طالبتها واشنطن بالتخلى عن سلاحها النووى من جانب واحد.

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

 

ترامب
ترامب

 

حديث ترامب
حديث ترامب

 

كلمة ترامب
كلمة ترامب

 

       

 


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