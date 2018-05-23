صور.. الرئاسة الإيطالية تعلن تعيين جوزيبى كونتى رئيسا للوزراء

(أ ف ب)

كلف الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا اليوم الأربعاء، المحامى جوزيبى كونتى تشكيل الحكومة المقبلة بعدما رشحه حزب الرابطة اليمينى المتطرف وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات.

وصرح الأمين العام للرئاسة أوغو زامبيتى للصحفيين أن "رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا استقبل بعد ظهر اليوم البروفسور جوزيبى كونتى وكلفه تشكيل الحكومة".

من جانبه أكد جوزيبى كونتى أنه يريد "تأكيد موقع إيطاليا فى أوروبا والعالم"، وذلك على خلفية القلق الذى تثيره هذه الحكومة فى الاتحاد الأوروبي.

وصرح كونتى للصحفيين إثر اجتماعه بالرئيس سيرجيو ماتاريلا لأكثر من ساعة ونصف ساعة: "إننى أدرك ضرورة تأكيد موقع إيطاليا فى أوروبا والعالم".







المحامي الإيطالي جوزيبي كونتي



جوزيبي كونتي



حديث جوزيبي كونتي