صور.. الأسد: روسيا شريكة بالانتصارات فى سوريا حتى القضاء على آخر إرهابى

(أ ش أ)

قال الرئيس السورى بشار الأسد اليوم الأربعاء، أن روسيا شريكة فى "الانتصارات التى لن تتوقف حتى القضاء على آخر إرهابى وتحرير ما تبقى من بؤر إرهابية".

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن تصريحات الأسد جاءت على هامش لقائه اليوم فى دمشق مع المبعوث الخاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له.

ونقل لافرنتييف للأسد تهنئة بوتين والقيادة الروسية باستعادة السيطرة على كامل العاصمة دمشق وريفها، كما تم التشديد على أهمية وضع آليات لتطبيق نتائج قمة سوتشى الأخيرة إن كان من جهة مواصلة مكافحة الإرهاب، أو زيادة المشاركة الروسية فى إعادة الإعمار أو كيفية العمل لتفعيل ودفع العملية السياسية.

وأشار الرئيس السورى إلى أن بعض الأطراف الدولية التى تعانى من الانفصال عن الواقع عندما يتعلق الأمر برؤيتها لما يجرى فى سوريا تقف عائقا أمام إحراز أى تقدم فى المسار السياسي، داعيا هؤلاء إلى التحلى بالحد الأدنى من الواقعية السياسية ووقف دعم الإرهاب والانتقال إلى العمل السياسي.

من جانبه قال لافرنتييف "إن لقاء سوتشى الأخير وما تم بحثه خلاله أعطى قوة دفع جديدة للعلاقات بين البلدين ومختلف أشكال التعاون القائم بينهما"، داعيا جميع الأطراف الدولية الراغبة حقيقة بدعم العملية السياسية إلى استغلال التطورات الإيجابية التى تشهدها سوريا وسعى الحكومة السورية إلى دفع العملية السياسية ودعم الوصول إلى نتائج تنهى الحرب وتوقف سفك الدم السوري.



اجتماع بشار ومبعوث بوتين



ألكسندر لافرنتييف وبشار الأسد



المبعوث الروسي مع بشار الأسد