صور.. إصابة 9 أشخاص فى حادث طائرة هندوراس المنكوبة والسلطات ترفع الحطام

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وسائل إعلام فى هندوراس، إصابة 9 أشخاص فى حادث تحطم الطائرة الخاصة التى سقطت أمس الثلاثاء، مطار العاصمة تيجوسيجالبا.

ونشرت وكالة الأنباء رويترز مجموعة صور، اليوم الأربعاء، تظهر قوات أمنية تقوم بنقل حطام الطائرة من محيط الحادث، وسط تواجد أمنى وجماهيرى كثيف.

يُشار إلى أن مطار تيجوسيجالبا تحيط به قمم الجبال والمناطق السكنية مما يجعل الملاحة الجوية فيه أمراً ليس سهلاً.



القوات أثناء نقل حطام الطائرة



رفع حطام الطائرة



نقل حطام الطائرة المنكوبة