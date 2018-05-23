روسيا تهدد بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية

أ ف ب

هددت روسيا بفرض رسوم جمركية بقيمة تصل إلى 540 مليون دولار على السلع الأمريكية المستوردة ردا على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم، بحسب وثيقة وزعتها موسكو الثلاثاء فى منظمة التجارة العالمية.

وقدمت روسيا طعنا بالرسوم الجمركية الامريكية فى المنظمة الشهر الماضى إلا أن الوثيقة تقول أن الإجراءات الجديدة هى "ضوابط" وتشير إلى أن قوانين التجارة الدولية تتيح لها أن تفرض رسوما جمركية بسرعة على مقدار مماثل من السلع الاميركية.

واثار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المخاوف من اندلاع حرب تجارية فى مارس عندما قرر فرض رسوم على واردات بلاده من الصلب والالمنيوم.

وطبقا للحسابات الروسية فإن الرسوم الأمريكية على الصلب (25%) والالمنيوم (10%) ستبلغ قيمتها 538 مليون دولار.

وجاء فى الوثيقة أنه سيتم اصدار اشعار لمدة 30 يوما قبل اعلان السلع التى ستخضع للرسوم الجمركية الاضافية والتى ستبقى سارية حتى تسحب الولايات المتحدة رسومها الاضافية.

وقد قدمت الولايات المتحدة اعفاءات موقتة من الرسوم لدول معينة من بينها دول الاتحاد الاوروبي. الا ان الرسوم بدأ سريانها على روسيا.