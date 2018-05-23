video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 23 مايو 2018 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا تدعو المجموعة الدولية إلى إعادة إعمار سوريا

الأربعاء، 23 مايو 2018 03:35 م
روسيا تدعو المجموعة الدولية إلى إعادة إعمار سوريا سوريا
أ ف ب
إضافة تعليق

دعت روسيا الأربعاء المجموعة الدولية إلى المساهمة فى إعادة إعمار سوريا معتبرة أن النجاح العسكرى للنظام يتيح إعادة البلاد التى تشهد حربا إلى دولة "موحدة وغير قابلة للتقسيم".

وقال الجنرال فى هيئة الأركان الروسية سيرجى رودسكوى خلال مؤتمر صحفى "من أجل إعادة اعمار مناطق تضررت من العمليات العسكرية ضد المجموعات الارهابية فى سوريا، ومساعدة الاقتصاد بمجمله، يجب الحصول على مساعدة كل المجموعة الدولية".

وأضاف الكولونيل يورى تاراسوف المبعوث الروسى لبعثة وقف اطلاق النار والشؤون الانسانية "نأمل فى الا تكتفى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بالأقوال، وانما ان تثبت عبر أفعالها مساهمتها فى إعادة إعمار سريعة للاراضى السورية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين دعا خلال لقاء الأسبوع الماضى مع نظيره الرئيس السورى بشار الاسد الى تسريع الحوار السياسى للانتقال الى مرحلة إعادة الاعمار وانسحاب القوات الأجنبية.

واعتبر ان الظروف المؤاتية لهذا الحوار واعادة الإعمار وفرتها النجاحات العسكرية الآخيرة للنظام بدعم من الطيران والمستشارين الروسى منذ 2015.

وقال الجنرال رودسكوى "فى الوقت الراهن، باتت الظروف متوافرة لعودة سوريا كدولة موحدة وغير قابلة للتقسيم. لكن من اجل تحقيق هذا الهدف يجب بذل جهود ليس فقط من قبل روسيا لكن ايضا من سائر الدول الاعضاء فى المجموعة الدولية".

وكان بوتين اشار عند استقباله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة إلى "تدفق أعداد كبيرة من العائدين إلى منازلهم".

وقال "يجب عدم تسييس عملية المساعدة الانسانية، واعادة انهاض الاقتصاد السوري" مضيفا انه اذا كان الاوروبيون يرغبون بعودة اللاجئين الى مناطقهم فمن الضرورى "المساعدة على انهاض الاقتصاد السورى وتقديم مساعدة إنسانية حقيقية لهذا البلد".

سيطر الجيش السورى الاثنين على كامل دمشق ومحيطها للمرة الأولى منذ العام 2012 معلناً اياها مناطق "آمنة" إثر طرده تنظيم داعش  من آخر جيب له فى جنوب العاصمة ومن أبرز أحيائه مخيم اليرموك.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يهنىء مادورو باعادة انتخابه رئيسا لفنزويلا

بوتين: روسيا والهند تحافظان على مستوى استراتيجى رفيع المستوى من الشراكة

بوتين: غزو القطبين الشمالى والجنوبى يحظى بأولوية لدى روسيا

اليابان: توقعات بإحراز تقدم فى المحادثات مع بوتين بشأن توقيع اتفاقية سلام

سوريا

أخبار عربية

أخبار سوريا

روسيا

بوتين




لا تفوتك
النائب العام يحيل المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة العاجلة

النائب العام يحيل المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة العاجلة

وزير النقل: الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد من الخصوص إلى المعادى الجديدة - صور

وزير النقل: الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد من الخصوص إلى المعادى الجديدة - صور

لماذا أغلق معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض أبوابه قبل انتهائه بـ10 أيام؟.. ارتفاع درجات الحرارة جعل المعرض بدون زبائن.. شوادر السلع الغذائية تحولت لديكورات فى المحافظات.. وتجار التجزئة المستفيد الأول من الخصومات

لماذا أغلق معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض أبوابه قبل انتهائه بـ10 أيام؟.. ارتفاع درجات الحرارة جعل المعرض بدون زبائن.. شوادر السلع الغذائية تحولت لديكورات فى المحافظات.. وتجار التجزئة المستفيد الأول من الخصومات

صور.. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى: أكرمنى الله بإسلام 16 أمريكيا وإسبانيا على يدى منهم إسبانية أصبحت داعية.. كتاب القرية هو الأصل لكل من يرغب فى حفظ القرآن.. وأنشأت معهد طاروط لإعداد القراء

صور.. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى: أكرمنى الله بإسلام 16 أمريكيا وإسبانيا على يدى منهم إسبانية أصبحت داعية.. كتاب القرية هو الأصل لكل من يرغب فى حفظ القرآن.. وأنشأت معهد طاروط لإعداد القراء

الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة.. والجمعة تسجل 37 درجة واحتمال سقوط أمطار

الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة.. والجمعة تسجل 37 درجة واحتمال سقوط أمطار

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة