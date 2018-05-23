راغب علامة: مبروك للبنان إعادة انتخاب نبيه برى مجددا رئيسا لمجلس النواب

كتبت مريم بدر الدين

حرص النجم اللبنانى راغب علامة على تهنئة نبيه برى مرشح حركة أمل اللبنانية بإعادة انتخابه كرئيس مجلس النواب اللبنانى مرة أخرى.

وكتب علامة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك للبنان إعادة انتخاب الرئيس نبيه برى مجددا رئيسا لمجلس النواب وهو الرئيس القوى فى وجه كل المؤامرات التى أحيكت ضد بلدنا".

وتابع :"نتمنى أن يعمل هذا المجلس على إعادة إحياء هيئات الرقابة وإصلاح القوانين لمصلحة المواطن لا ضده".



راغب علامة

وعقد مجلس النواب اللبنانى الجديد المنتخب أولى جلساته، قبل قليل، لاختيار رئيسه، وفاز نبيه برى رئيس حركة أمل برئاسة المجلس مجددا، حيث أعلنت أغلب الكتل السياسية دعمها لبرى للاستمرار فى مهامه ماعدا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والذى أعلن أن كتلته البرلمانية ستصوت ببطاقة بيضاء فى انتخاب رئيس مجلس النواب.