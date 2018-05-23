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داعش يعدم مسئولا فى قرية بمحافظة كركوك العراقية رميا بالرصاص

الأربعاء، 23 مايو 2018 08:25 ص
داعش يعدم مسئولا فى قرية بمحافظة كركوك العراقية رميا بالرصاص القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية أن عناصر من تنظيم داعش، اختطفوا مسئول قرية كنعان محجوب خلف وقاموا بإعدامه رميا بالرصاص جنوب غربى المحافظة.

وقال المصدر،الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز اليوم الأربعاء، أن مجموعة من عناصر التنظيم اقتحموا فى وقت متأخر من ليلة أمس قرية كنعان بناحية الرياض ٥٥ كم جنوب غربى كركوك واختطفوا المسئول عن القرية المدعو محجوب خلف، وأضاف أن عناصر التنظيم قاموا بإعدامه رميا بالرصاص.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد استقرارا أمنيا ولكنها تسجل خروقات بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" خلال عمليات بحث فى مناطق متفرقة من المحافظة.

 


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