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جندى أمريكى سابق يعترف بقتل 5 أشخاص فى مطار لتفادى عقوبة الإعدام

الأربعاء، 23 مايو 2018 09:37 م
جندى أمريكى سابق يعترف بقتل 5 أشخاص فى مطار لتفادى عقوبة الإعدام القوات الامريكيه
(رويترز)
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اعترف جندى أمريكى سابق شارك فى حرب العراق اليوم الأربعاء بقتل خمسة أشخاص بالرصاص فى مطار فورت لودرديل الدولى فى يناير، عام 2017، وذلك فى صفقة قضائية وافق عليها قاض اتحادى وجنبته عقوبة الإعدام.

ووافق استيبان سانتياجو (28 عاما) فى محكمة جزئية أمريكية فى ميامى على اتفاق ينص على أن يقضى خمسة أحكام متتالية بالسجن مدى الحياة تليها 120 عاما فى السجن دون الحق فى الاستئناف. ومن المقرر صدور الحكم عليه فى 17 أغسطس.

وسافر سانتياجو من منزله فى أنكوريج بولاية ألاسكا إلى فورت لودرديل قبل أن يخرج مسدسا عيار 9 ملليمترات وخزينتى ذخيرة ويفتح النار بالقرب من منطقة الأمتعة.

ووفقا لوثائق المحكمة فقد أصيب ستة أشخاص بالإضافة إلى الخمسة القتلى، وبعد نفاد الرصاص وضع سلاحه على الأرض واستسلم للشرطة.

وفى نهاية جلسة المحكمة اليوم الأربعاء، سأل بيت بلوم قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية سانتياجو عن سبب ارتكابه لهذا العمل العنيف.

وقال سانتياجو وهو مقيد "لا أعلم. لم أكن أفكر فى ذلك فى ذلك الوقت، كانت هناك أشياء كثيرة تجرى فى ذهني، رسائل."

وأرسل سانتياجو، الذى خدم فى الحرس الوطنى فى بويرتوريكو وألاسكا، إلى العراق فى الفترة من 2010 إلى 2011.

 


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