جرائم إسرائيل عرض مستمر.. فيديو لجنود الاحتلال يعتدون على طفل فلسطينى أعزل

استمرار للجرائم الإسرائيلى، فى قمع الأطفال الفلسطنيين الآمنين فى أراضيهم، اعتدى جنود إسرائيليين على طفل فلسطينى أعزل، بطريقة وحشية.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، تمكن ناشط حقوقى بريطانى من تصويره، قيام جنود الاحتلال الإسرائيلى بالاعتداء بالضرب على طفل فلسطينى أعزل وسط الشوارع.

Will you allow this to happen to your child? Israeli soldiers beating up a young child - a british human rights activist recorded this dont know how to put full video on though will do in bits #bds #greatreturnmarch #sickos pic.twitter.com/608LPtCuXq