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الأربعاء، 23 مايو 2018 10:57 م
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جرائم إسرائيل عرض مستمر.. فيديو لجنود الاحتلال يعتدون على طفل فلسطينى أعزل

الأربعاء، 23 مايو 2018 09:39 م
جرائم إسرائيل عرض مستمر.. فيديو لجنود الاحتلال يعتدون على طفل فلسطينى أعزل قوات الاحتلال - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى
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استمرار للجرائم الإسرائيلى، فى قمع الأطفال الفلسطنيين الآمنين فى أراضيهم، اعتدى جنود إسرائيليين على طفل فلسطينى أعزل، بطريقة وحشية.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، تمكن ناشط حقوقى بريطانى من تصويره، قيام جنود الاحتلال الإسرائيلى بالاعتداء بالضرب على طفل فلسطينى أعزل وسط الشوارع.

 


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