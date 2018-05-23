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ترامب: "من الصعب جدا" إبرام اتفاق تجارى بين الصين وأمريكا

الأربعاء، 23 مايو 2018 03:07 م
ترامب: "من الصعب جدا" إبرام اتفاق تجارى بين الصين وأمريكا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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لمح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء لاتجاه جديد فى المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وقال إن المسار الحالى يبدو "شديد الصعوبة للانتهاء من الأمر" وإن أى اتفاق محتمل يحتاج "بنية مختلفة".

وفى تغريدة كتبها ترامب على موقع تويتر فى وقت مبكر اليوم، أشار الرئيس الأمريكى إلى صعوبات من بينها التحقق، لكنه لم يخض فى تفاصيل أخرى بشأن ما يتطلع له هو أو إدارته فى ظل المفاوضات الحالية.

ولم يرد ممثلون عن البيت الأبيض على طلب للحصول على المزيد من التفاصيل بشأن بيان الرئيس.

وكتب ترامب يقول "اتفاقنا التجارى مع الصين يمضى بشكل جيد لكن فى النهاية ربما نحتاج لاستخدام بنية مختلفة... لأنه سيكون من الصعب جدا إنجازه والتحقق من النتائج بعد استكماله".

يأتى بيان ترامب فى ظل مفاوضات حالية بين أكبر اقتصادين فى العالم بعدما أثار احتمال فرض رسوم جمركية على الجانبين مخاوف بشأن نشوب حرب تجارية على الرغم من أن التوتر انحسر قليلا بدعم من مؤشرات على تحقيق تقدم.

وقال ترامب للصحفيين أمس الثلاثاء إنه غير راض عن المحادثات التجارية بين البلدين لكنه أشار إلى أنها "مجرد بداية".


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