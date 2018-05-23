video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 23 مايو 2018 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو: زعيم كوريا الشمالية يريد "مساعدة اقتصادية" و"ضمانات أمنية"

الأربعاء، 23 مايو 2018 05:14 م
بومبيو: زعيم كوريا الشمالية يريد "مساعدة اقتصادية" و"ضمانات أمنية" وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الأربعاء أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أبلغ الأمريكيين بوضوح أنه ينتظر "فى مقابل" التخلى عن السلاح النووى "مساعدة اقتصادية" و"ضمانات أمنية".

وخلال جلسة استماع أمام لجنة فى مجلس النواب، أكد بومبيو أن القمة "التاريخية" بين دونالد ترامب وكيم "لا تزال مقررة فى 12 يونيو" بعدما تحدث الرئيس الأمريكى للمرة الأولى الثلاثاء عن احتمال إرجائها.

وقال "نحن متفائلون".

والتقى بومبيو الزعيم الكورى الشمالى مرتين فى بيونج يانج، أولا كمدير للسى آى ايه ثم كوزير.

وأضاف أمام النواب "تحدثنا عن ماهية اهدافنا المتبادلة وعما يطلبه العالم وأمريكا وعما تريد كوريا الشمالية الحصول عليه ايضا".

وتابع "ثمة موضوعات لا تزال تتطلب كثيرا من العمل لإيجاد أرضية تفاهم، لكنه اوضح أنه يدرك أن النمو الاقتصادى وتحسين حياة شعبه يبقيان رهنا بتغيير استراتيجى (...) نأمل بان يكون مستعدا لذلك".

وأوضح بومبيو أن "مطالبنا (فى المقابل) لم تكن ملتبسة، أن موقفنا لن يتغير ما دمنا لم نشهد خطوات ذات صدقية نحو تخل كامل ولا تراجع عنه ويمكن التحقق منه عن السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية".

لكنه لم يوضح ما اذا كانت هذه "الخطوات الصادقة" تكفى لتليين الموقف الأمريكى فى وقت تؤكد واشنطن ضرورة نزع السلاح النووى تماما قبل البدء برفع العقوبات عن بيونغ يانغ. وقال بومبيو ايضا "لم نقدم اى تنازل حتى اليوم" و"لسنا فى وارد القيام بذلك".

وأضاف "حين تحدثت (إلى كيم جونج اون) كنت واضحا الى ابعد حد بالنسبة الى مدى عملية التحقق الضرورية وبالنسبة الى كل العناصر المطلوبة لتلاحظ اميركا ان نزع السلاح النووى حصل فعلا".

كذلك، لفت الى ان الزعيم الكورى الشمالى "قال بوضوح انه فى المقابل، وفى الوقت الملائم، حين يتم تحقيق هذه الاهداف، يريد مساعدة اقتصادية من اميركا" وخصوصا فى القطاع الخاص و"مساعدة دولية".

وقال كيم ايضا انه "يريد ضمانات امنية من جانب العالم" مع "احتمال التوصل الى معاهدة سلام" تضع حدا للحرب الكورية التى انتهت فقط بهدنة، وفق بومبيو.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أن القمة المقررة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون تعتمد فى الوقت الحالى على كيم.

وفى جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى قال بومبيو ردا على سؤال عن القمة المقرر ان تجرى فى سنغافورة فى 12 يونيو، "هذا القرار سيعود فى النهاية الى الزعيم كيم"، مضيفا "هو من طلب اللقاء والرئيس وافق على لقائه .. وآمل بأن يتم هذا اللقاء".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بومبيو: الهجوم الصوتى فى الصين يشبه حوادث وقعت فى كوبا

بومبيو: أمريكا تعمل مع الحلفاء للتوصل لاتفاق جديد لوقف التهديدات الإيرانية

وزير الخارجية الإيرانى: تصريحات بومبيو تستند إلى "أوهام قديمة"

مايك بومبيو

أمريكا

كوريا الشمالية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
النائب العام يحيل المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة العاجلة

النائب العام يحيل المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة العاجلة

وزير النقل: الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد من الخصوص إلى المعادى الجديدة - صور

وزير النقل: الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد من الخصوص إلى المعادى الجديدة - صور

لماذا أغلق معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض أبوابه قبل انتهائه بـ10 أيام؟.. ارتفاع درجات الحرارة جعل المعرض بدون زبائن.. شوادر السلع الغذائية تحولت لديكورات فى المحافظات.. وتجار التجزئة المستفيد الأول من الخصومات

لماذا أغلق معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض أبوابه قبل انتهائه بـ10 أيام؟.. ارتفاع درجات الحرارة جعل المعرض بدون زبائن.. شوادر السلع الغذائية تحولت لديكورات فى المحافظات.. وتجار التجزئة المستفيد الأول من الخصومات

صور.. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى: أكرمنى الله بإسلام 16 أمريكيا وإسبانيا على يدى منهم إسبانية أصبحت داعية.. كتاب القرية هو الأصل لكل من يرغب فى حفظ القرآن.. وأنشأت معهد طاروط لإعداد القراء

صور.. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى: أكرمنى الله بإسلام 16 أمريكيا وإسبانيا على يدى منهم إسبانية أصبحت داعية.. كتاب القرية هو الأصل لكل من يرغب فى حفظ القرآن.. وأنشأت معهد طاروط لإعداد القراء

الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة.. والجمعة تسجل 37 درجة واحتمال سقوط أمطار

الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة.. والجمعة تسجل 37 درجة واحتمال سقوط أمطار

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة