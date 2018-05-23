بومبيو: زعيم كوريا الشمالية يريد "مساعدة اقتصادية" و"ضمانات أمنية"

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أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الأربعاء أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أبلغ الأمريكيين بوضوح أنه ينتظر "فى مقابل" التخلى عن السلاح النووى "مساعدة اقتصادية" و"ضمانات أمنية".

وخلال جلسة استماع أمام لجنة فى مجلس النواب، أكد بومبيو أن القمة "التاريخية" بين دونالد ترامب وكيم "لا تزال مقررة فى 12 يونيو" بعدما تحدث الرئيس الأمريكى للمرة الأولى الثلاثاء عن احتمال إرجائها.

وقال "نحن متفائلون".

والتقى بومبيو الزعيم الكورى الشمالى مرتين فى بيونج يانج، أولا كمدير للسى آى ايه ثم كوزير.

وأضاف أمام النواب "تحدثنا عن ماهية اهدافنا المتبادلة وعما يطلبه العالم وأمريكا وعما تريد كوريا الشمالية الحصول عليه ايضا".

وتابع "ثمة موضوعات لا تزال تتطلب كثيرا من العمل لإيجاد أرضية تفاهم، لكنه اوضح أنه يدرك أن النمو الاقتصادى وتحسين حياة شعبه يبقيان رهنا بتغيير استراتيجى (...) نأمل بان يكون مستعدا لذلك".

وأوضح بومبيو أن "مطالبنا (فى المقابل) لم تكن ملتبسة، أن موقفنا لن يتغير ما دمنا لم نشهد خطوات ذات صدقية نحو تخل كامل ولا تراجع عنه ويمكن التحقق منه عن السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية".

لكنه لم يوضح ما اذا كانت هذه "الخطوات الصادقة" تكفى لتليين الموقف الأمريكى فى وقت تؤكد واشنطن ضرورة نزع السلاح النووى تماما قبل البدء برفع العقوبات عن بيونغ يانغ. وقال بومبيو ايضا "لم نقدم اى تنازل حتى اليوم" و"لسنا فى وارد القيام بذلك".

وأضاف "حين تحدثت (إلى كيم جونج اون) كنت واضحا الى ابعد حد بالنسبة الى مدى عملية التحقق الضرورية وبالنسبة الى كل العناصر المطلوبة لتلاحظ اميركا ان نزع السلاح النووى حصل فعلا".

كذلك، لفت الى ان الزعيم الكورى الشمالى "قال بوضوح انه فى المقابل، وفى الوقت الملائم، حين يتم تحقيق هذه الاهداف، يريد مساعدة اقتصادية من اميركا" وخصوصا فى القطاع الخاص و"مساعدة دولية".

وقال كيم ايضا انه "يريد ضمانات امنية من جانب العالم" مع "احتمال التوصل الى معاهدة سلام" تضع حدا للحرب الكورية التى انتهت فقط بهدنة، وفق بومبيو.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أن القمة المقررة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون تعتمد فى الوقت الحالى على كيم.

وفى جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى قال بومبيو ردا على سؤال عن القمة المقرر ان تجرى فى سنغافورة فى 12 يونيو، "هذا القرار سيعود فى النهاية الى الزعيم كيم"، مضيفا "هو من طلب اللقاء والرئيس وافق على لقائه .. وآمل بأن يتم هذا اللقاء".