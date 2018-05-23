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الطيرانى المدنى الإماراتى ينفى اختطاف طائرة تابعة لفلاى دبى فى إيران

الأربعاء، 23 مايو 2018 07:52 م
الطيرانى المدنى الإماراتى ينفى اختطاف طائرة تابعة لفلاى دبى فى إيران الطيران الإماراتي
كتب عبد الوهاب الجندى
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نفت وزارة الطيران المدنى بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما تم تداوله حول اختطاف طائرة تابعة لخطوط شركة فلاى دبى الإماراتية، فى الأجواء الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية فى بيان: الطيرانى المدنى تنفى اختطاف طائرة تابعة  لـ "فلاى دبي" فى الأجواء الإيرانية.

ونفت أيضا شركة فلاى دبى ما يتم تداوله حول وجود محاولة لاختطاف طائرة تابعة لها فى الأجواء الإيرانية، مؤكدة أن "الرحلة رقم FZ301 التى كانت متوجهة من دبى إلى كابل، عادت إلى الإمارة، وأن الحادث الذى وقع كان نتيجة سلوك أحد المسافرين وتم احتجازه من قبل السلطات المختصة عند وصول الطائرة الى المطار، واستأنف المسافرون رحلتهم التى غادرت مطار دبى الدولى فى تمام الساعة 08:31 صباحاً.

وقالت الشركة إنها "على علم بتقارير مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفة أن "الحادث محور التحقيق حالياً وما تنشره هذه التقارير غير صحيح"، موضحة أنها ستقدم "المزيد من التحديثات عند توفر معلومات إضافية".

وكان حادث عرضى وقع نتيجة سلوك أحد المسافرين وتم احتجازه من قبل السلطات المختصة عند وصول الطائرة إلى المطار.

 

 


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