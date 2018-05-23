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الخارجية السورية: انسحاب القوات الإيرانية من سوريا غير مطروح للنقاش

الأربعاء، 23 مايو 2018 09:49 ص
الخارجية السورية: انسحاب القوات الإيرانية من سوريا غير مطروح للنقاش نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد
رويترز
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قال نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد قوله، اليوم الأربعاء، إن انسحاب القوات الإيرانية من سوريا "غير مطروح للنقاش"،" حسبما نقلت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية 

ونقلت القناة عنه القول "انسحاب أو بقاء القوات الإيرانية أو حزب الله من سوريا غير مطروح للنقاش لأنه شأن يخص الحكومة السورية".

وقال المقداد ن إن الجيش قد يتجه صوب الشمال أو الجنوب بعد أن سحق المتشددين في مجموعة من الجيوب حول العاصمة دمشق.

ونقلت الميادين عن المقداد قوله إنه بعد القضاء على الخطر الإرهابى المباشر على دمشق فالباب مفتوح للتوجه صوب الشمال أو الجنوب.

وطالبت الولايات المتحدة إيران بإجراء تغييرات شاملة من التخلى عن برنامجها النووى إلى الانسحاب من الصراع السورى أو مواجهة عقوبات اقتصادية قاسية.

 

 


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