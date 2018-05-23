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الخارجية الأمريكية: نحترم سيادة العراق ولدينا شراكة معها منذ سنوات

الأربعاء، 23 مايو 2018 10:27 ص
الخارجية الأمريكية: نحترم سيادة العراق ولدينا شراكة معها منذ سنوات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت
واشنطن (أ ش أ)
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت " إن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق، ولديها شراكة مع الحكومة العراقية منذ عدة سنوات".

وأضافت نويرت - فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - نحن " نحترم سيادة العراق، وقد جمعتنا علاقة رائعة معها ونواصل جهودنا لحماية سيادتهم داخل حدود العراق وخارجها على حد سواء".

وأشارت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة ستتعامل مع من يقرر الشعب العراقى إيصاله إلى الحكومة، مضيفة " لقد كان لدينا علاقات جيدة وطويلة الأمد مع حكومة العراق، وسنواصل علاقتنا معها ".

 


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