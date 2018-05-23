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الحكم بالسجن على رئيس وزراء مقدونيا الأسبق فى تهم تتعلق باستغلال النفوذ

الأربعاء، 23 مايو 2018 02:58 م
الحكم بالسجن على رئيس وزراء مقدونيا الأسبق فى تهم تتعلق باستغلال النفوذ رئيس وزراء مقدونيا الأسبق نيكولا جروفسكى
أ ش أ
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قضت محكمة فى مقدونيا، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة عامين على رئيس الوزراء الأسبق نيكولا جروفسكى وذلك لتأثيره بشكل غير قانونى على مسئولين بوزارة الداخلية لشراء سيارة فخمة مضادة للرصاص.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن المحكمة قضت اليوم بأن جروفسكى، الذى شغل منصب رئيس الوزراء فى الفترة من عام 2006 حتى عام 2016، أثر على مسئولين عام 2012 لشراء سيارة تقدر قيمتها بحوالى 600 ألف يورو.


وأضافت الشبكة أن إدانة جروفسكى تمت بناءً على أدلة من أشرطة صوتية تم تجميعها خلال فضيحة تنصت كبيرة أعلنت عام 2015 وساهمت فى الإطاحة بحكومة جروفسكي. وأمر القاضى بالموافقة على اعتبار تلك المواد المسجلة دليلًا لأنها تخدم الصالح العام.

 

 


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